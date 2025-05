Selenskyj: Ich werde persönlich in der Türkei auf Putin warten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine erwartet ab übermorgen einen Waffenstillstand – einen vollständigen und langen Waffenstillstand, um die notwendige Grundlage für die Diplomatie zu schaffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er erwarte, dass Russland ab dem 12. Mai einen Waffenstillstand einhält und werde persönlich am 15. Mai in der Türkei auf Kremlchef Wladimir Putin warten.

„Wir warten auf einen Waffenstillstand ab morgen – einen vollständigen und langen Waffenstillstand – um die notwendige Grundlage für die Diplomatie zu schaffen. Es hat keinen Sinn, das Töten in die Länge zu ziehen. Und ich werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten. Persönlich. Ich hoffe, dass die Russen dieses Mal nicht nach Gründen suchen werden, warum sie es nicht können“, schrieb Wolodymyr Selenskyj in Telegram.