Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Krieg gegen die Ukraine haben die russischen Truppen im Laufe des Jahres fast 35 Divisionen an Personal verloren.

Die unwiederbringlichen und sanitären Verluste der russischen Besatzungstruppen im Jahr 2025 beliefen sich auf mehr als 418.000 Soldaten, was der Zahl von fast 35 Divisionen entspricht. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag, den 1. Januar, unter Berufung auf Daten des Generalstabs mit.

Jeden Tag im Jahr 2025 verlor Russland durchschnittlich 1.145 Soldaten.

Wie bereits erwähnt, erlitt der Feind im Jahr 2025 die größten Verluste an Personal im Januar – 48.240 Soldaten.

Laut Statistik verlor Russland im Jahr 2022 106.720 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine. Im Jahr 2023 – 253 290. Im Jahr 2024 trafen unsere Krieger fast 431.000 Angreifer.

Insgesamt hat die russische Armee seit dem Beginn der groß angelegten Invasion bereits 1.208.970 Soldaten verloren (in 1407 Kriegstagen). Das entspricht der ungefähren Anzahl von 100 Divisionen Personal.

Im Jahr 2025 haben die ukrainischen Soldaten mehr als 14.000 feindliche Artilleriesysteme getroffen. Dies ist die höchste Zahl in allen bisherigen Kriegsjahren. Insgesamt hat die russische Armee seit Beginn der groß angelegten Invasion 35.678 Artilleriesysteme verloren.

Auch im Jahr 2025 wurde eine Rekordzahl von feindlichen Fahrzeugen getroffen – etwa 40.000 Stück. Das ist mehr als die Gesamtzahl der Verluste in den Kriegsjahren 2022-2024. Insgesamt haben die Soldaten der Verteidigungsstreitkräfte 72 418 Einheiten feindlicher Fahrzeuge getroffen.

Erinnern Sie sich daran, dass die Verteidigungsstreitkräfte im Laufe des Tages 1.060 russische Angreifer neutralisiert haben.

Syrskyj nannte die Verluste der russischen Armee im Jahr 2025