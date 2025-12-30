Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zahl der Rekruten in der russischen Armee hat zum ersten Mal die Zahl der Gefallenen erreicht, sagte der ukrainische Präsident.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine könnte 2026 enden, da die Zahl der russischen Armee zum ersten Mal in fast vier Jahren Krieg nicht mehr wächst. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News.

In den vergangenen Jahren hat die Russische Föderation monatlich etwa 43 Tausend Menschen im Rahmen von Verträgen mobilisiert, aber im Jahr 2025 hat sich die Situation geändert, sagte das ukrainische Staatsoberhaupt.

Ihm zufolge ist die Zahl der Rekruten in der russischen Armee zum ersten Mal genauso hoch wie die Zahl der Verluste, so dass die Gesamtzahl der Truppen nicht mehr steigt.

„In diesem Jahr, 2025, hat die Zahl ihrer Armee zum ersten Mal aufgehört zu wachsen. Wir glauben also, dass wir 2026, so Gott will, den Krieg beenden werden. Andernfalls wird Putin beschließen, die Leute zu mobilisieren. Jetzt hat er Verträge, denn seine Leute sind nicht von der Mobilisierung angetan“, sagte Selenskyj.

Wir werden daran erinnern, dass Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die schwierigsten Fragen während der Friedensverhandlungen die Territorien und der Donbass sind. Er wies darauf hin, dass ein möglicher Rückzug der Ukraine aus dem Donbass als das schlimmste Szenario angesehen wird, das ernsthafte Risiken birgt.