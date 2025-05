Die Regierung hat den sprunghaften Anstieg der Löhne in der Ukraine erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Gehälter der Ukrainer sind im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gestiegen. Und der Aufwärtstrend bei den Löhnen hält an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Monitoring of Major Events in the Ukrainian Economy (März 2025) des Wirtschaftsministeriums.

So betrug nach Angaben des Staatlichen Statistikdienstes das durchschnittliche Monatsgehalt von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2024 21473 Hrywnja (23,1% mehr als 2023), im vierten Quartal 2024 – 24153 Hrywnja (ein Anstieg von 25,6%).

„Basierend auf den Daten von www.work.ua setzt sich dieser Trend fort“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Ministeriums waren die wichtigsten stimulierenden Faktoren, die die Höhe der Löhne beeinflussten, das Wachstum der Wirtschaftstätigkeit, eine beträchtliche Anzahl von Menschen im erwerbsfähigen Alter im Ausland (Migranten) und bei den Streitkräften der Ukraine, was zu erheblichen strukturellen Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt und einem Personalmangel führt.

Rückgang der Zahl der Beschäftigten

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums lag die Zahl der Versicherten (Arbeitnehmer) im Februar 2025 um 143 Tausend niedriger als im Februar 2024, was auch auf die Mobilisierung von Arbeitskräften und die Fortsetzung von Migrationsprozessen zurückzuführen ist.

Darüber hinaus war die Zahl der Beschäftigten 782 Tausend niedriger als im Februar 2021 (vor der vollständigen Invasion Russlands), was sich negativ auf die Arbeitsmarktindikatoren auswirkte.