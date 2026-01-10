Aufgrund der schwierigen Energiesituation in Kiew wird der Takt in der Metro erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der schwierigen Energiesituation in der Stadt, die durch den feindlichen russischen Beschuss verursacht wurde, wurde die Anzahl der Züge in der Kiewer U-Bahn reduziert.

Dies teilte die staatliche Verwaltung der Stadt Kiew mit.

Derzeit beträgt die Wartezeit auf einen Zug auf allen drei Linien 10-12 Minuten.

Sie wird 5-6 Minuten betragen, wenn sich die Energiesituation stabilisiert und der Wochenendfahrplan wiederhergestellt ist.

Nur zur Erinnerung:

Aufgrund der Notwendigkeit, das Stromnetz in der Hauptstadt zu stabilisieren, werden alle elektrischen Verkehrsmittel, die auf dem linken Ufer von Kiew verkehren, vorübergehend ihren Betrieb einstellen.

Die Notstromabschaltungen in der Region Kiew und am rechten Ufer der Hauptstadt wurden aufgehoben, mit Ausnahme der Bezirke Holosiivskyj und Petscherskyj.

Auf Befehl von NPC Ukrenerho wurden in Kiew Notstromsperren eingeführt.

Später sagte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, dass die Stromausfälle durch ein Problem an einer der Verbindungen im Stromnetz verursacht wurden.

Ihm zufolge haben Experten das Problem gelöst, und die allgemeine Stromversorgung wird wiederhergestellt.