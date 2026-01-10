Stromausfälle in allen Regionen: Ukrenerho hat die Fahrpläne für den 11. Januar festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Morgen, am Sonntag, den 11. Januar, wird es in der Ukraine weiterhin stündliche Stromausfälle geben. Es wird Einschränkungen in allen Regionen des Landes geben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram von Ukrenerho.

„Morgen, am 11. Januar, werden in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen teilte mit, dass der Grund für die Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Stromanlagen sind.

Darüber hinaus nannte Ukrenerho nicht die Anzahl der Warteschlangen, die während der Ausfälle am 11. Januar gleichzeitig aktiviert werden, sondern informierte, dass sich die Zeitpläne ändern können.

„Achtung: Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region über den Zeitpunkt und den Umfang der Stromausfälle an Ihrer Adresse“, heißt es in dem Beitrag.

Darüber hinaus wurden die Ukrainer aufgefordert, Strom sparsam zu verbrauchen.

Die Situation im Energiesektor