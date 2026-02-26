In der Ukraine werden am 27. Februar in den meisten Regionen Stromabschaltungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 27. Februar werden in den meisten Regionen der Ukraine rund um die Uhr Stromabschaltpläne und Leistungsbeschränkungspläne (für industrielle Verbraucher) angewendet.

Dies berichtet „Ukrenerho“.

Wie die Energieversorger erklären, sind die Gründe für die Einführung der Beschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten der Energieversorger in Ihrer Region“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Ukrenerho“ rief dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen, wenn er planmäßig zur Verfügung steht.