Beschuss von Winnizcha: Über 20 Häuser beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa 20 Wohnhäuser in Winnyzja wurden durch nächtliche russische Beschüsse beschädigt. Dies teilte die Leiterin der Militärverwaltung der Region Winnyzja, Natalja Zabolotna, am Donnerstag, dem 26. Februar, auf Telegram mit.

In den Häusern sind Fenster und Türen eingeschlagen und Dächer beschädigt. In einigen Räumen sind die Wände rissig.

„Eine Frau wurde durch den Beschuss verletzt. Ihr wird bereits die notwendige Hilfe geleistet“, erklärte Zabolotnaja.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 26. Februar hat Russland die Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Acht Regionen wurden angegriffen, Dutzende Menschen wurden verletzt, darunter auch Kinder.