„Alles andere ist ein Märchen“: Orban gab eine scharfe Erklärung zur Unterstützung der Ukraine ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es wurde bekannt, wann Ungarn sein Veto aufheben wird. Ungarn wird keinen Beschluss zugunsten der Ukraine unterstützen, solange die „Druschba“-Pipeline nicht in Betrieb ist.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orbán dies vor der Sitzung des Europäischen Rates am 19. März.