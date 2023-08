Das Ministerkabinett hat Zugeständnisse bei Agrarexporten in die EU ausgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird keine Zugeständnisse bei den Getreideexporten in die EU machen, denn die Handelspolitik ist die Politik der EU und nicht die der einzelnen Länder, die kein Recht haben, einseitige Maßnahmen zu ergreifen. Das sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin für europäische und euro-atlantische Integration Olga Stefanyshina in einem Interview mit Forbes Ukraine, das ihr Büro am Mittwoch, den 30. August, auf Facebook veröffentlichte.

„Bei allem Respekt und aller Dankbarkeit gegenüber dem polnischen Volk und den ausgezeichneten Beziehungen zur polnischen Regierung und Zivilgesellschaft wird die Ukraine unter keinen Umständen als Wahlkampfinstrument dienen. Im Oktober finden dort Wahlen statt, und bis dahin werden sich einige Beamte und politische Gruppen im Kampf um Einschaltquoten nicht verbiegen. Es wird keine Zugeständnisse der Ukraine in dieser Handelsfrage geben. Wir werden Schwarz nicht weiß nennen“, sagte Stefanyshyna.

Sie äußerte sich auch zu der Möglichkeit, die von fünf EU-Ländern – Polen, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Rumänien – verhängten Beschränkungen für ukrainische Exporte von Agrarprodukten zu verlängern.

„Wir haben eine offizielle Zusicherung aus Brüssel, dass es keine Fortsetzung geben wird, obwohl Polen auf Beschränkungen nach dem 15. September besteht. Seit dem 5. Juni, als die Beschränkungen verlängert wurden, haben die fünf Nachbarländer der Ukraine erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten – Subventionen für die Landwirtschaft, Verdreifachung der Infrastrukturbudgets bis Ende des Jahres“, so der Beamte.