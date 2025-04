Polens Verteidigungsminister hat sich zum Abzug der US-Truppen von dem strategischen Flughafen geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das US-Militär verlässt tatsächlich den strategischen Flughafen Jasionka in Polen. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Verlegung, nicht um einen Abzug der US-Truppen aus dem Land.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des polnischen Verteidigungsministers Wladyslaw Kosiniak-Kamysh, die von RMF24 zitiert wird.

Am Dienstag, den 8. April, versicherte Kosiniak-Kamysh, dass die US-Truppen nicht aus Polen abgezogen würden. Die zuvor geplante Verlegung von Einheiten wird jedoch fortgesetzt.

Ihm zufolge wird das US-Militär den Flughafen bei Rzeszow verlassen und andere Verbündete werden die Verantwortung für den Einsatz in Jasionka übernehmen.

„Die amerikanischen Truppen bleiben in Polen. Gemäß der Entscheidung des NATO-Gipfels in Washington ändert sich die Art des Einsatzes in Jasionka. Die Aufgaben, die bisher von amerikanischen Truppen wahrgenommen wurden, werden nun von anderen Verbündeten übernommen. Die amerikanischen Truppen bleiben in Polen, aber an anderen Orten“, sagte der Verteidigungsminister.

Er fügte hinzu, dass an der Mission in Jasionka jetzt hauptsächlich norwegische, deutsche, britische und polnische Truppen sowie andere Verbündete beteiligt sind.

„Die NATO übernimmt durch die NSATU-Mission die Verantwortung für den Betrieb von Jasionka, wie wir bereits im Juli 2024 angekündigt haben“, fügte Kosiniak-Kamysh hinzu.

