Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die baltischen Staaten sind „sehr unglücklich“ darüber, dass das Vereinigte Königreich ihre Staats- und Regierungschefs nicht zum Ukraine-Gipfel eingeladen hat. Lettland, Litauen und Estland wurden ausgeschlossen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Sky News.

„Wir sind wirklich sehr unglücklich über die Weigerung, die baltischen Staats- und Regierungschefs einzuladen“, sagte die Quelle.

Die Quelle sagte, dass unter den Eingeladenen auch die Staats- und Regierungschefs von Norwegen, Finnland, Schweden und Polen waren, wobei sie feststellte, dass sowohl Helsinki als auch Warschau öffentlich die Möglichkeit ausgeschlossen haben, Truppen für die internationalen Sicherheitskräfte in der Ukraine bereitzustellen.

Die Quelle sagte, dass die baltischen Staaten „einen Plan haben… aber sie sind nicht eingeladen worden“.

„Alle drei baltischen Staaten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine, was den prozentualen Anteil am BIP und die Kapazitäten angeht“, so die Quelle.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass „alle Entscheidungen unsere Sicherheit direkt betreffen“.

„Wie ein weiterer Pakt, um Europa zu spalten oder uns für selbstverständlich zu halten. Das ist beschämend“, zitierte die Zeitung die Quelle.

Ukraine-Gipfel in London

Der britische Ministerpräsident Keir Starmer organisiert am Sonntag, den 2. März, einen Gipfel zur Ukraine. Das Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs soll eine geeinte und feste Unterstützung für die Ukraine demonstrieren.