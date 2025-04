Das State Bureau of Investigation hat den Abgeordneten des Regionalrats auf frischer Tat ertappt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das State Bureau of Investigation hat in Kiew einen Abgeordneten des Regionalrats von Schytomyr auf frischer Tat ertappt und festgenommen, der einem Mann versprochen hatte, „das Problem“ zu lösen, um eine Stelle in einer staatlichen Institution für eine wettbewerbsfähige Position zu bekommen.

** Quelle:* State Bureau of Investigation

Wörtlich: „Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben in Kiew einen derzeitigen Abgeordneten des Regionalrats von Schytomyr auf frischer Tat festgenommen. Der Beamte hatte versucht, 10.000 Dollar von einem Mann zu erhalten, der versuchte, eine konkurrenzfähige Position in einer staatlichen Institution zu bekommen.“

Details: Die Strafverfolgungsbehörden nennen traditionell nicht den Namen des Verhafteten, aber laut einer Quelle in den Strafverfolgungsbehörden handelt es sich bei dem verdächtigen Abgeordneten um Anatolij Melashenko.

Nach Angaben des State Bureau of Investigation traf sich der Verdächtige im März 2025 mit einem potentiellen „Kunden“ und bot ihm an, ihm bei der Suche nach einem Job zu helfen.

Der Abgeordnete behauptete, einflussreiche Verbindungen zu hochrangigen Beamten, Strafverfolgungsbeamten und Vertretern von Regulierungsbehörden zu haben. Er verlangte 10.000 Dollar, um „die Angelegenheit zu klären“.

Am 3. April wurde der Abgeordnete von Strafverfolgungsbeamten festgenommen, als er die vereinbarte Summe in Empfang nehmen wollte.

Das Gericht verhängte gegen den Verdächtigen eine Zwangsmaßnahme in Form von nächtlichem Hausarrest.