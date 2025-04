Die ukrainische Agrarindustrie verkleinert ihre Landbanken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Unternehmen, die vom staatlichen Landkataster als Großgrundbesitzer geführt werden, haben ihren Landbesitz im vergangenen Jahr um 8.225,4 Hektar reduziert.

Unternehmen, die auf der Liste der Großgrundbesitzer des staatlichen Grundbuchs stehen, haben die Fläche ihrer Grundstücke im Laufe des Jahres um 8225,4 Hektar reduziert.

Dies geht aus einer Studie von Opendatabot hervor.

Nach ihren Angaben hat sich die Liste der Unternehmen, die mehr als 100 Hektar Land besitzen, um 66 Unternehmen verringert. Anfang 2024 waren es 283, jetzt sind es noch 217. Davon sind 34 Unternehmen in den vorübergehend besetzten Gebieten registriert.

Derzeit besitzt Svitanok Agrofirm das meiste Land – mehr als 5.000 Hektar – und Druzhkovske Ore Mining – 3.300 Hektar. Zernyatko-Pivden ist der drittgrößte Besitzer mit 2,7 Tausend Hektar Land.

„Zur Erinnerung: Der Bodenmarkt ist seit Januar 2024 geöffnet. Doch statt einer Kaufwelle verkaufen die Unternehmen, die eine beträchtliche Menge Land besaßen, dieses. 2.554 Grundstücke wurden von Unternehmen in dem Jahr seit der Öffnung des Grundstücksmarktes verkauft“, heißt es in der Studie.

Um es kurz zu machen:

Mindestens 1283 Hektar wurden von ukrainischen Unternehmen in fast 3 Monaten verkauft, Stand: 18. März 2024. Nach der Öffnung des Grundstücksmarktes für juristische Personen haben die Unternehmen also wider Erwarten begonnen, Land zu verkaufen, anstatt es zu kaufen.

Bis Juli 2024 wurden in der Ukraine in den drei Jahren seit der Öffnung des Grundstücksmarktes 567.000 Hektar Land verkauft. Das begehrteste Land war in der Region Poltawa.