Wird sich der Meereskorridor verändern? Selenskyj gab eine klare Antwort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es wird keine Änderungen in der Funktionsweise des Seekorridors geben. Es ist nur von einem vollständigen Waffenstillstand die Rede, nach dem die Schifffahrt frei sein wird.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern aus der Region Odessa.

Selenskyj versicherte, dass es keine Änderungen in der Funktionsweise des Seekorridors geben werde.

„Wir sprechen nur über einen Waffenstillstand: zur See, am Himmel und an Land. Wenn wir über einen vollständigen Waffenstillstand sprechen, dann überall. Und dann wird es eine freie Schifffahrt geben. So etwas wie einen ‚Seekorridor‘ wird es einfach nicht geben, weil die Schifffahrt frei sein wird. Oder sie wird sicherer sein“, erklärte der Präsident.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die Russen die ukrainischen Häfen und die Infrastruktur angreifen, so dass diese wiederhergestellt werden müssen.

„Im Prinzip glaube ich, dass die Schiffe fahren, der Korridor funktioniert. Deshalb ist die Information, dass dieser oder jener Staat seine Führungsrolle in dieser oder jener Richtung zeigen will… Aber wir haben unsere Führungsrolle als ein Land, das diesen Korridor unabhängig von allen anderen gebaut hat, bereits unter Beweis gestellt. Er funktioniert. Wenn bestimmte Länder die Sicherheit in dieser Richtung, d.h. die freie Schifffahrt, erhöhen können, werden zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, und die Stadt Mykolajiw wird ihre Arbeit aufnehmen. Das ist einfach eine Ausweitung der Möglichkeiten. Was die Reduzierung oder das Gefühl angeht, dass Sie für den letzten Tag arbeiten, so gibt es so etwas nicht“, sagte Selenskyj.