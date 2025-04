Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine warnt andere Länder davor, ihr Militär zur Parade am 9. Mai in Moskau zu schicken. Es besteht die Möglichkeit, dass sie mit Russen marschieren werden, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Sprecher des Außenministeriums, Heorhiy Tykhyi, bei einem Briefing.

Er betonte, dass die Veranstaltung, die Moskau als „Siegesparade“ bezeichnen wird und die am 9. Mai stattfinden wird, nichts mit dem Sieg über den Nationalsozialismus zu tun hat.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die russischen Militärs, die am 9. Mai auf dem Roten Platz marschieren werden, wahrscheinlich an Kriegsverbrechen gegen die Ukraine und gegen Ukrainer während der russischen Aggression beteiligt sind.

„Das heißt, alle ausländischen Militärangehörigen, die an dieser Parade teilnehmen wollen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie wahrscheinlich Seite an Seite mit Leuten marschieren werden, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen haben. Unserer Meinung nach hat dies nichts damit zu tun, die Leistung der Sieger über den Nationalsozialismus zu ehren – und das sind übrigens nicht nur Russen -“, betonte Tichiji.

