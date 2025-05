"Nowa Poschta" schließt eine seiner Filialen in Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Nowa Poschta schließt seine Filiale Nr. 4 in Cherson auf Ostrov.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in den letzten drei Tagen das Büro im Stadtteil Korabel täglich mit Artillerie und FPV-Drohnen beschossen hat. Die Mitarbeiter wurden jedes Mal durch eine spezielle Rettungskapsel gerettet.

„Daher ist Nowa Poschta gezwungen, die Filiale auf der Insel zu schließen. Stattdessen arbeiten wir an der Einrichtung eines Postamtes in der Region Korabeli“, heißt es in der Erklärung.

Die 16 anderen Servicestellen des Unternehmens in Cherson sind weiterhin in Betrieb, und ein massiver Betonunterstand bleibt neben der Filiale #4 rund um die Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Um es kurz zu machen:

Am 9. Mai war Nowa Poschta gezwungen, sein Postamt Nr. 2 zu schließen, das letzte, das in Konstantinovka in der Region Donezk noch in Betrieb war.