Am 4. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfälle verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 4. Januar werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für Industriekunden eingeführt.

Ukrenerho warnt vor diesen Maßnahmen.

„Der Grund für die Einführung der restriktiven Maßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen“, heißt es in der Erklärung.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Bitte informieren Sie sich über den Zeitpunkt und das Ausmaß von Stromausfällen an Ihrer Adresse auf den offiziellen Webseiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, stellt Ukrenerho traditionell fest.

„Wenn der Strom planmäßig geliefert wird, gehen Sie bitte sparsam mit ihm um“, fordert Ukrenerho auf.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 3. Januar führten die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu Stromausfällen in der Region Mykolajiw, und der Feind griff erneut das KKW Cherson an.

In der Nacht fiel als Folge der Feindseligkeiten die Stromversorgung des vorübergehend besetzten KKW Saporischschja über eine seiner Hochspannungsleitungen aus.

In der Nacht zum 1. Januar starteten die russischen Besatzungstruppen einen weiteren Drohnenangriff auf die Region Odessa, bei dem kurz vor dem Jahreswechsel Einrichtungen der Energieinfrastruktur getroffen wurden.

DTEK zeigte die Zerstörung von Energieanlagen, die in der Nacht zum 31. Dezember, dem Silvesterabend, von russischen Angreifern angegriffen wurden.