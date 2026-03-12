Der Dollar hat die psychologische Grenze von 44 Hrywnja überschritten: Wie ist der Kurs am 13. März und was ist als Nächstes zu erwarten?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Dollar hat ein neues historisches Hoch erreicht. Die Nationalbank hat das historische Hoch für den Dollarkurs aktualisiert. Morgen, am 13. März, wird die amerikanische Währung offiziell über 44 Hrywnja kosten.

Welchen Kurs für den Dollar und den Euro hat die Nationalbank der Ukraine für morgen festgelegt und wie wird sich die Währung weiter entwickeln – lesen Sie dazu den Artikel von RBK Ukrajina unten.