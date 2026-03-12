Selbst bei „Ukrnafta“ wird Kraftstoff teurer: Überblick über die Preise an Tankstellen am 12. März

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im staatlichen Netz ist Diesel um 2 Hrywnja pro Liter teurer geworden. Die Kraftstoffpreise an ukrainischen Tankstellen ändern sich erneut. In den letzten 24 Stunden ist Diesel in mehreren beliebten Netzen teurer geworden, und das staatliche Unternehmen „Ukrnafta“ hat den Preis um 2 Hrywnja pro Liter erhöht.

Wie viel Benzin, Diesel und Gas am 12. März kosten und wo man am günstigsten tanken kann, erfahren Sie im Artikel von RBK Ukrajina weiter unten.

Übersicht über die Preise an Tankstellen am 12. März

Am Donnerstag wurden an ukrainischen Tankstellen Preisänderungen für bestimmte Kraftstoffarten festgestellt. Trotz der Bemühungen der Regierung, die Preise durch den staatlichen Sektor zu dämpfen, hat die Kette „Ukrnafta“ den Preis für Dieselkraftstoff um 2 UAH erhöht.

Der deutlichste Anstieg war daher im staatlichen Netz „Ukrnafta” zu verzeichnen:

Diesel (Energy): 75,99 UAH (vorher 73,99 UAH ) +2 UAH pro Liter

(vorher 73,99 ) +2 pro Liter Diesel 71,99 UAH (vorher 69,99 UAH ) +2 UAH pro Liter

Benzin und Gas blieben unverändert: A-95 – 68,99 UAH, Gas – 40,99 UAH.

Die WOG-Kette hat die Preise für Diesel und Gas angepasst:

Diesel Euro-5: 76,99 UAH (vorher 75,99 UAH ) +1 UAH pro Liter

(vorher 75,99 ) +1 pro Liter Diesel Mustang: 79,99 UAH (vorher 78,99 UAH ) +1 UAH pro Liter

(vorher 78,99 ) +1 pro Liter Gas: 43,98 UAH (vorher 42,98 UAH ) +1 UAH pro Liter

Bei OKKO und SOCAR sind die Preise für Benzin und Diesel stabil geblieben, allerdings gibt es einen Preisanstieg für Autogas:

OKKO (Gas): 42,99 UAH (vorher 41,99 UAH ) +1 UAH pro Liter

(Gas): 42,99 (vorher 41,99 ) +1 pro Liter SOCAR (Gas): 42,98 UAH (vorher 41,98 UAH ) +1 UAH pro Liter

Preisdetails für den 12. März

OKKO:

Benzin Pulls 100 – 80,99 UAH

Benzin Pulls 95 – 73,99 UAH

Benzin A-95 Euro – 70,99 UAH

Diesel Pulls – 78,99 UAH

Diesel Euro – 75,99 UAH

Gas – 42,99 UAH

WOG:

Benzin 100 – 80,99 UAH

Benzin 95 (Mustang) – 73,99 UAH

Benzin 95 Euro – 70,99 UAH

Diesel Euro-5 – 76,99 UAH

Diesel Mustang – 79,99 UAH

Gas – 43,98 UAH

SOCAR:

Benzin NANO 100 – 80,99 UAH

100 – 80,99 Benzin NANO 95 – 74,99 UAH

95 – 74,99 Benzin A-95 – 70,99 UAH

Diesel NANO Extro – 80,99 UAH

Extro – 80,99 Diesel NANO – 77,99 UAH

– 77,99 Gas – 42,98 UAH

„Ukrnafta“:

Benzin 98 (Energy) – 77,99 UAH

Benzin 95 (Energy) – 71,99

Benzin 95 – 68,99 UAH

Benzin 92 – 65,99 UAH

Diesel (Energy) – 75,99 UAH

Diesel – 71,99 UAH

Gas – 40,99 UAH

Warum wird Kraftstoff teurer?

Auf dem weltweiten Energiemarkt herrscht große Instabilität. Nach Beginn der Operation der USA und Israels gegen den Iran stieg der Preis für Brent-Rohöl am Montag auf über 100 Dollar pro Barrel – das war der höchste Stand seit Mitte 2022.

Bereits am nächsten Tag begannen die Notierungen zu fallen, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, dass der Krieg mit dem Iran „praktisch beendet“ sei. Derzeit wird Brent-Öl zu etwa 96 Dollar pro Barrel gehandelt.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen begannen letzte Woche auch in der Ukraine die Kraftstoffpreise zu steigen. Bereits am 5. März wandte sich die ukrainische Kartellbehörde an die größten Tankstellenketten mit der Aufforderung, die Gründe für den Preisanstieg zu erläutern. Den Marktteilnehmern wurden drei Tage Zeit gegeben, um die Informationen vorzulegen.

Der Vorsitzende der Kartellbehörde, Pawlo Kyrylenko, sprach am Mittwoch, dem 11. März, vor den Abgeordneten der Werchowna Rada.

Seinen Worten zufolge ist einer der Hauptgründe für den Anstieg der Kraftstoffpreise, dass die Ukraine nach der Schließung der größten Ölraffinerie in hohem Maße von Importen abhängig ist – derzeit werden etwa 85 % der leichten Erdölprodukte aus dem Ausland eingeführt.

Darüber hinaus wird der Markt durch die steigende Nachfrage, den Rückgang der Kraftstoffvorräte, die Verteuerung der Logistik und den Rückgang des Angebots von europäischen Lieferanten beeinflusst.