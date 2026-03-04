Tanken oder abwarten? Warum steigen die Preise an den Tankstellen und ist eine „Kartellabsprache“ möglich?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nachfrage nach Kraftstoff ist bereits um 50 % gestiegen, ein Experte nennt den wahren Grund für den Preisanstieg an den Tankstellen. Der starke Anstieg der Kraftstoffpreise an ukrainischen Tankstellen hat keine realen wirtschaftlichen Gründe. Trotz der Verschärfung der Lage im Nahen Osten sind die aktuellen Preise in der Ukraine das Ergebnis von Panik und möglichen Absprachen und nicht von einem Mangel.

Über die Gründe für den Preisanstieg an den Tankstellen, die Aufregung um Kraftstoff, die Risiken und die mögliche Intervention der Antimonopolkommission berichtet RBK Ukrajina.