Nachrichten vom 18. Februar: Neuer historischer Rekordkurs des Euro, Ukraine ohne ungarisches Dieselkraftstoff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Themen des Tages:

Über die Währung. Am 19. Februar wird der offizielle Euro-Kurs gegenüber der Hrywnja auf 51,257 Hrywnja steigen, was einen neuen historischen Rekord für den offiziellen Kurs darstellt.

Über Dieselkraftstoff. Die Slowakei und Ungarn stellen den Export von Dieselkraftstoff in die Ukraine ein, was jedoch für den Markt nicht kritisch ist und sich kaum auf die Preise an ukrainischen Tankstellen auswirken dürfte.

Über Gas. Das polnische staatliche Energieunternehmen Orlen plant, im Jahr 2026 mehr als eine Milliarde Kubikmeter Erdgas nach Ukraine zu liefern.

Zur Stromerzeugung. In naher Zukunft wird das ukrainische Energiesystem voraussichtlich 9,5 GW an neuer Stromerzeugungskapazität benötigen, und Staat und Wirtschaft müssen eine effektive Zusammenarbeit aufbauen, damit die Kraftwerke so schnell wie möglich entstehen können.

Über Google. In der Nacht zum 18. Februar meldeten Hunderttausende Nutzer weltweit umfangreiche technische Probleme bei den Cloud-Diensten von Google, AWS und Cloudflare. Am Morgen war der Betrieb der meisten Dienste wiederhergestellt.

Über die Post. „Nowa Poschta“ hat eine Partnerschaft mit UPS für Lieferungen aus den USA in die Ukraine geschlossen.

Über Russland. Der Oberste Gerichtshof der Russischen Föderation lehnte es ab, die Kassationsbeschwerde von Google zu prüfen, und bestätigte die Geldstrafe in Höhe von 1,2 Billiarden Dollar (18 Nullen) gegen die russische Tochtergesellschaft zugunsten einer Reihe russischer Fernsehsender.

Exklusiv bei EP:

Straßen und andere Probleme. Worüber sich die Einwohner Kiews beschweren

Fast 350 Schlaglöcher haben Autofahrer auf der Strecke Kiew – Odessa gezählt. Diese Zahl wurde am 16. Februar vom Telegram-Kanal „Hey, Kiew“ verbreitet, der Daten aus der App Waze veröffentlichte.