Im Februar wurden in der Ukraine 880 Lkw verkauft: Welche Marken wurden am häufigsten ausgewählt?

Insgesamt wurde der ukrainische Fuhrpark für Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge seit Jahresbeginn um 1826 neue Fahrzeuge erweitert.

Im Februar wurden auf dem ukrainischen Markt für neue Nutzfahrzeuge (Lkw und Spezialfahrzeuge) 880 Fahrzeuge verkauft. Dies sind 7 % weniger als im Vormonat und 4 % mehr als im Februar des Vorjahres, wie UkrAwtoProm am Mittwoch, dem 4. März, mitteilte.

Insgesamt wurden seit Anfang 2026 1826 neue Fahrzeuge in den ukrainischen Fuhrpark für Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge aufgenommen, was fast dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums entspricht.

Zu den Top 5 Marken auf dem Markt für neue Nutzfahrzeuge gehörten im Februar:

1. Renault – 150 Einheiten;

2. Peugeot – 106 Einheiten;

3. Opel – 72 Einheiten;

4. Citroën – 63 Einheiten;

5. Toyota – 61 Einheiten.