Im vergangenen Jahr haben die Ukrainer fast 80.000 neue Autos gekauft: welche Modelle am häufigsten gewählt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 wurden in der Ukraine 79.501 neue Personenkraftwagen zum ersten Mal zugelassen. Das sind 15,6% mehr als im Jahr 2024.

Im Jahr 2025 wurden in der Ukraine 79.501 neue Personenkraftwagen zum ersten Mal zugelassen. Das sind 15,6 % mehr als im Jahr 2024.

Dies berichtet das Institut für Automobilmarktforschung.

Davon wurden 77.674 Autos importiert und 1827 hatten VIN-Codes von ukrainischen Unternehmen, die neue Personenkraftwagen teilweise montiert oder umgerüstet haben.

Nach den Ergebnissen des Jahres 2025 ist das chinesische Unternehmen BYD der Spitzenreiter unter den Herstellern von Neuwagen auf dem ukrainischen Automarkt, sagen Experten.

Ihnen zufolge gehören BYD Song Plus und Zeekr 7X zu den Spitzenmodellen der rein chinesischen Produkte. Außerdem gibt es den Volkswagen ID.Unyx. An der Spitze der Tabelle stehen die Spitzenreiter der vergangenen Jahre, Renault Duster und Toyota RAV4.

Was die Premiummarken betrifft, so wurde unsere Flotte im letzten Jahr mit 2 Lamborghinis, 8 Aston Martins, 20 Bentley, 26 Rolls-Royces, 32 Maseratis und 793 Porsches im Status von Neuwagen aufgefüllt, so die Analysten.

Unter den neuen Personenkraftwagen, die als in der Ukraine hergestellt registriert wurden (sie werden in die Gesamtwertung einbezogen), war der Spitzenreiter im vergangenen Jahr der Skoda Karoq Crossover (938 Einheiten), der im transkarpatischen Eurocar-Werk hergestellt wird.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Dezember 2025 entfielen auf die zehn beliebtesten Modelle 40% des ukrainischen Neuwagenmarktes. Der Marktführer im Dezember war der elektrische Crossover VOLKSWAGEN ID.UNYX.