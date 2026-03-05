Benzin oder Elektro: Es ist bekannt, welche Fahrzeuge die Ukrainer im Februar bevorzugt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine ist der Marktanteil von Elektroautos im Februar deutlich zurückgegangen. Am beliebtesten waren Benzinautos.

Im Februar nahmen Fahrzeuge mit herkömmlichen Motoren in der Ukraine fast 66 % des Marktes für Neuwagen ein, was einem Anstieg von fast 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Dies gab UkrAwtoProm am Donnerstag, dem 5. März, bekannt.

Am beliebtesten waren Benzinmodelle, auf die 41,1 % der Neuwagenverkäufe im Februar entfielen, gegenüber 38,7 % im Vorjahr.

Der Anteil der Hybridfahrzeuge stieg von 27,6 % auf 30,8 %. Dieselautos machten 24,7 % aus, gegenüber 20,5 % im Februar 2025.

Der Anteil der Elektroautos ging deutlich zurück – von 13,1 % auf 3,3 %. Wie im Vorjahr entfielen weniger als 1 % der Neuwagenverkäufe auf Fahrzeuge mit LPG-Antrieb.

Die führenden Positionen in den einzelnen Segmenten belegten:

Benzinfahrzeuge – Mazda CX5;

Hybridfahrzeuge – Toyota RAV-4;

Diesel – Toyota LC Prado;

Elektroautos – BYD Sea Lion 06;

Autos mit LPG-Antrieb – Hyundai Tucson.