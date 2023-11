Das größte Tankstellennetz hat die Kraftstoffpreise drastisch gesenkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das konsolidierte Tankstellennetz der Privat-Gruppe, zu dem etwa 950 Tankstellen unter den Marken ANP, Avias und anderen gehören, hat am Freitag, den 17. November, die Preise für Kraftstoffsorten um 1,5 Hrywnja pro Liter gesenkt. Darüber berichtet enkorr unter Bezugnahme auf die Daten der Preisüberwachung der Marktberatungsgruppe A-95.

Insbesondere A-92 Benzin ist im Preis auf Hrywnja 52,50/Liter, A-95 – auf Hrywnja 53,50/Liter, A-95+ – auf Hrywnja 54,00/Liter, Dieselkraftstoff – auf Hrywnja 53,50/Liter gefallen.

Dies ist die dritte Preissenkung in dieser Woche. Insbesondere wurden alle Kraftstoffe an den Tankstellen am 14. und 16. November um 1 Hrywnja billiger.