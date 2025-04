Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten Tagen haben Einheiten der Spezialeinheiten der Streitkräfte der Ukraine 14 russische Soldaten, darunter drei Offiziere, in der Region Kursk der Russischen Föderation gefangen genommen.

Quelle: Pressedienst der ukrainischen Sondereinsatztruppen

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass die SSO-Operateure eine Reihe von Spezialoperationen in der Region Kursk durchgeführt haben. Bei einer Reihe von Feuergefechten mit dem Feind zwangen die Soldaten die feindlichen Truppen zur Kapitulation.

Als Ergebnis der geplanten und koordinierten Aktionen wurden etwa 30 feindliche Soldaten getötet.

Wörtlich: „Die Aufgabe wurde ohne Verluste abgeschlossen. Alle Kriegsgefangenen haben bereits ausgesagt. Lassen Sie uns weiterarbeiten!“.