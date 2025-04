Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten trafen sich in Paris: das Hauptziel wurde bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten haben sich heute, am 17. April, in Paris getroffen. Das Team von US-Präsident Donald Trump ist entschlossen, auf ein Ende des Krieges in der Ukraine hinzuarbeiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des US-Außenministers Marco Rubio und des US-Botschafters in der Ukraine Keith Kellogg.

Der US-Botschafter in der Ukraine, Keith Kellogg, sagte, er habe sich gefreut, mit dem Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, Andrij Jermak, und Verteidigungsminister Rustem Umjerow in Paris zu sein.

„Wir hatten sehr produktive Gespräche im Elysee-Palast über die Beendigung des ukrainisch-russischen Krieges“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig sagte der US-Außenminister, er sei mit einem Ziel nach Paris gekommen.

„Echte praktische Lösungen zu finden, um den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden. Gemeinsam mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Ukraine-Beauftragten Keith Kellogg. Unser Hauptziel ist es, Trumps Ziel zu erreichen, diesen Krieg zu beenden und das unnötige Blutvergießen zu stoppen“, sagte Rubio.

Foto: Marco Rubio (x.com/secrubio)

Memorandum zwischen den USA und der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte heute, dass die Ukraine und die Vereinigten Staaten bereits am 17. April ein Memorandum über das Abkommen über den Bodenschatz unterzeichnen könnten.

Ihm zufolge hat die ukrainische Seite bereits ihre Zustimmung gegeben, und nun arbeitet die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko mit der amerikanischen Seite an dem Text.