Klitschko traf sich mit Vertretern des diplomatischen Korps in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Anlässlich des Europatages traf der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko traditionell mit 25 Botschaftern und Diplomaten aus dem Ausland zusammen. Er dankte ihnen für ihre Hilfe und rief zu verstärkter Unterstützung für die Ukraine in einer kritischen Phase des Krieges auf.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Klitschkos Telegram.

„Ich bin unseren Partnern dankbar für die Unterstützung und Hilfe, die sie in dieser dramatischen Zeit für die Ukraine leisten. Und diese Hilfe muss verstärkt werden, denn der Krieg hat einen kritischen Punkt erreicht. Konkrete Maßnahmen, schärfere Sanktionen gegen Russland, alles, was die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen – gemeinsam müssen wir Putin stoppen! Denn der Krieg in der Ukraine geht jeden Europäer an. Die Staats- und Regierungschefs müssen ihre Bemühungen verstärken, um Frieden in Europa zu schaffen. Ein Frieden, der nicht gegen die nationalen Interessen unseres Landes verstößt“, sagte Witalij Klitschko.

Er betonte die Unumkehrbarkeit des europäischen Weges der Ukraine und die Wichtigkeit, ihre demokratischen Errungenschaften zu bewahren.

„Die Ukraine, die für ihre europäische Zukunft kämpft, darf ihre demokratischen Errungenschaften nicht verlieren. Sie muss an den Prinzipien eines demokratischen Staates festhalten. Sie muss die Rechte und Freiheiten der Bürger respektieren und die lokale Selbstverwaltung ausbauen. Die Ukrainer haben der Welt ihre Stärke und Unverwüstlichkeit gezeigt. Und wir zahlen einen hohen Preis für unseren Wunsch, Teil der EU zu sein. Deshalb ist unser Weg unumkehrbar! Die Ukraine ist Europa“, betonte Witalij Klitschko.