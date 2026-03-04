Die Mehrheit der Ukrainer wird den 8. März nicht feiern – Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

45 % der Befragten beabsichtigen, den 8. März in diesem Jahr zu feiern. Gleichzeitig geben mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) an, dass sie diesen Tag nicht begehen werden.

Die Mehrheit der Ukrainer wird den 8. März 2026 nicht feiern. Dies geht aus einer landesweiten Umfrage der Rating Group hervor.

45 % der Befragten gaben an, den 8. März dieses Jahres feiern zu wollen. Gleichzeitig gaben mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) an, dass sie den Tag nicht feiern werden. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren (im Februar 2021) feierte die absolute Mehrheit – 68 % – den 8. März.

Nach Angaben von Soziologen hat die Popularität des 8. März in allen soziodemografischen Bevölkerungsgruppen abgenommen.

Relativ häufiger sprechen Befragte aus dem Osten (61 %) und Süden (51 %) sowie Männer der mittleren Altersgruppe von 36 bis 50 Jahren (58 %) von einer Feier. Gleichzeitig geben Frauen derselben Altersgruppe seltener an, den Tag zu feiern (42 %).

Die Umfrage wurde vom 26. bis 28. Februar 2026 unter 1000 Befragten mittels CATI (computergestützte Telefoninterviews) durchgeführt.

Es sei daran erinnert, dass die Meinungen der Ukrainer über die minimal notwendigen Bedingungen für den Abschluss eines Friedensabkommens mit der Russischen Föderation geteilt sind. Die meisten Befragten – 33,2 % – halten die Befreiung der Ukraine von russischen Truppen innerhalb der Grenzen von 1991 für notwendig.

Unter den Ukrainern ist der Glaube an einen Sieg über die Russische Föderation gewachsen – Umfrage