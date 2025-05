Kyjiwstar zahlte im 1: Quartal 2025 über 3,37 Milliarden Hrywnja an Steuern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2025 hat Kyjiwstar, der nationale Betreiber für elektronische Kommunikation, 3,37 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt gezahlt. Das sind 65% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Wir wissen, dass Steuern nicht nur Zahlen auf dem Papier sind, sondern einen echten Beitrag zum stabilen Funktionieren des Staates leisten: von der Versorgung der Verteidigungskräfte bis zur Finanzierung von Sozialprogrammen und der wirtschaftlichen Erholung der Ukraine. Ich bin stolz darauf, dass Kyjiwstar nicht nur stabile und qualitativ hochwertige Kommunikations-, Internet- und eine breite Palette anderer Dienste für unsere Abonnenten bereitstellt, sondern auch seinen Beitrag zur finanziellen Entwicklung der Ukraine Jahr für Jahr erhöht“, kommentierte Olexander Komarow, CEO von Kyjiwstar. Das Unternehmen setzt weiterhin ein groß angelegtes Investitionsprogramm im Wert von 1 Milliarde USD für den Zeitraum 2023-2027 um. Die Mittel werden für die Stärkung der Energieresilienz, die Entwicklung von Kommunikationstechnologien, den Wiederaufbau der Infrastruktur, die Entwicklung digitaler Dienste für die Verbraucher usw. verwendet.

Im Jahr 2024 zahlte das Unternehmen 12,3 Milliarden Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt. Mit diesem Ergebnis steht Kyjiwstar an der Spitze der Kategorie Telekommunikation, IT und Logistik im NV’s Most Responsible Rating. Der Gesamtbetrag der von dem Unternehmen seit dem Beginn der vollständigen Invasion Russlands gezahlten Steuern erreichte 36,1 Milliarden Hrywnja.