„Russland muss den Krieg beenden“: Selenskyj hat neue Richtlinien für die Friedensverhandlungen festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass er neue Richtlinien für die ukrainische Delegation bei den Verhandlungen mit der Russischen Föderation festgelegt hat, die in Kürze stattfinden sollen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Videoansprache des Staatsoberhauptes.

In seiner Erklärung ging Selenskyj auf das Thema des Krieges im Nahen Osten ein und wies darauf hin, dass je nach Sicherheitslage und diplomatischen Möglichkeiten der Zeitpunkt und Ort des nächsten Treffens der Teams aus der Ukraine und den USA mit den Russen festgelegt werden.

Der Präsident betonte auch, dass Russland seine Aggression gegen die Ukraine und ganz Europa beenden müsse. Darüber hinaus müsse die Sicherheit gewährleistet sein.

„Ich habe für das Verhandlungsteam und generell für unser diplomatisches Team in der Ukraine neue Richtlinien festgelegt. Wir brauchen Frieden – echten Frieden und echte Möglichkeiten für die Menschen, frei und in Sicherheit zu leben“, erklärte der ukrainische Staatschef.

Darüber hinaus fügte Selenskyj hinzu, dass heute der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow, nach Treffen mit Vertretern des US-Präsidenten Donald Trump, die diese Woche stattfanden, einen Bericht vorgelegt habe.

„Wir haben die wichtigsten Ergebnisse der Treffen in Genf besprochen, vor allem in Bezug auf wirtschaftliche Fragen und den Wiederaufbau. Wir setzen die Vorbereitungen für ein trilaterales Format fort, wann immer dies möglich ist“, fasste er zusammen.

Friedensgespräche und Frist für die Beendigung des Krieges