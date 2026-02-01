In Kiew sind noch tausend Hochhäuser ohne Heizung – Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew sind aufgrund eines Stromausfalls über tausend Hochhäuser ohne Heizung.

Der Bürgermeister der Hauptstadt, Witalij Klitschko, teilte mit, dass nach den Anschlüssen am Vortag noch tausend Hochhäuser ohne Wärmeversorgung sind.

Quelle: Klitschko auf Telegram

Details: Nach Angaben der Behörden wurden in der Nacht zum 1. Februar mehr als 1.500 Hochhäuser in der Hauptstadt angeschlossen, die aufgrund einer Störung im ukrainischen Stromnetz ohne Heizung waren.

Die Mitarbeiter der Versorgungsunternehmen und Energieversorger setzen ihre Arbeit fort.

Hintergrund:

Am 31. Januar kam es zu einem Systemausfall im ukrainischen Stromnetz, wodurch ein großer Teil der Ukraine ohne Strom war.