„So etwas kommt selten vor“: Ihnat berichtete über den erfolgreichen Einsatz der Luftabwehr in dieser Nacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Patriot-Systeme und F-16-Kampfflugzeuge griffen feindliche Ziele an. Während des massiven Angriffs auf die Ukraine in der Nacht vom 14. März setzte Russland eine große Anzahl von Marschflugkörpern ein. Der Luftabwehr gelang es jedoch, alle davon zu zerstören.

Wie RBK Ukrajina berichtet, berichtete Jurij Ihnat, Leiter der Kommunikationsabteilung des Luftwaffenkommandos der Streitkräfte der Ukraine, darüber im Rahmen einer Fernsehsendung.