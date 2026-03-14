Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Während die Aufmerksamkeit der Welt auf die Front in der Ukraine gerichtet ist, entsteht hinter den Kulissen ein weiteres gefährliches Abkommen: Russland liefert Waffen an den Iran und nutzt Einnahmen aus dem Energiesektor zur Unterstützung des iranischen Regimes, was die Sicherheit im Nahen Osten gefährdet.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit France Inter berichtet.