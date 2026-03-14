Ein Teil der Verbraucher in Kiew und mehreren Regionen der Ukraine ist ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur sind Verbraucher in Kiew, im Gebiet Kiew, im Gebiet Charkiw, im Gebiet Dnipropetrowsk sowie in den Gebieten Saporischschja, Tscherkassy und Kirowohrad von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies teilt das Energieministerium mit.

In dieser Nacht hat der Feind erneut einen kombinierten, massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur der Stadt Kiew und der Region durchgeführt. Infolgedessen sowie aufgrund von Beschüssen entlang der Frontlinie wurde auch die Energieinfrastruktur in anderen Regionen beschädigt, wie das Energieministerium umgehend mitteilt.

Aus diesem Grund sind am Morgen Verbraucher in der Stadt Kiew sowie in den Oblasten Kiew, Charkiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Tscherkassy und Kirowohrad von Stromausfällen betroffen.

„Überall dort, wo es die Sicherheitslage zulässt, haben Rettungskräfte und Energieversorger bereits mit Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten begonnen, um die Stromversorgung für die Verbraucher so schnell wie möglich wiederherzustellen“, heißt es in der Mitteilung.

Aufgrund massiver Beschüsse in Teilen der Ukraine wurden die Maßnahmen zur Verbrauchsbeschränkung verschärft. Ab 8:00 Uhr gelten stündliche Abschaltpläne sowie Leistungsbeschränkungspläne für Gewerbe und Industrie.

Aktuelle Informationen zu den Einschränkungen werden auf den offiziellen Websites der regionalen Verteilernetzbetreiber veröffentlicht.