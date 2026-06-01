Infolge der russischen Angriffe kommt es in sieben Regionen zu erneuten Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge russischer Drohnen- und Artillerieangriffe auf zivile Energieinfrastrukturanlagen kam es am Morgen zu neuen Stromausfällen in den Oblasten Dnipropetrowsk, Saporischschja, Odessa, Charkiw, Sumy, Tschernihiw und Schytomyr.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

„Dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen. Die Energieversorger tun alles in ihrer Macht Stehende, um alle von Stromausfällen betroffenen Verbraucher so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Stromverbrauch entspricht den saisonalen Werten, wie „Ukrenerho“ feststellt: Um 09:30 Uhr lag er auf dem gleichen Niveau wie am vorangegangenen Werktag – dem 29. Mai.

Gestern, am 31. Mai, wurde der Tageshöchstwert des Verbrauchs am Abend verzeichnet. Er lag um 2,7 % unter dem Höchstwert des vergangenen Sonntags – dem 24. Mai. Grund für diese Veränderungen ist das Einsetzen moderater Lufttemperaturen, die den Einsatz von Klimaanlagen überflüssig machen.

„Ukrenerho“ ruft dazu auf, in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten.