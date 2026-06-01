Es wurde bekannt, dass es zu Beginn des Sommers zu neuen Stromausfällen kommen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen.

Am Montagmorgen wurden in sieben Regionen der Ukraine neue Stromausfälle aufgrund von Angriffen russischer Invasoren verzeichnet. Dies teilte Ukrenerho am 1. Juni mit.

„Infolge russischer Drohnen- und Artillerieangriffe auf zivile Energieinfrastrukturanlagen kam es am Morgen zu neuen Stromausfällen in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Odessa, Charkiw, Sumy, Tschernihiw und Schytomyr. Dort, wo es die Sicherheitslage derzeit zulässt, wurden bereits Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig entspricht der Stromverbrauch den saisonalen Werten. Heute lag er um 09:30 Uhr auf dem gleichen Niveau wie am vorangegangenen Werktag – am Freitag, dem 29. Mai.

Die Energieversorger bitten die Bürger, in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig einzuschalten.