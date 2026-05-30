Ukrenerho hat die Stromabschaltungen für Sonntag festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Unternehmen fordert die Verbraucher auf, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte von 18:00 bis 22:00 Uhr einzuschränken.

In der Ukraine sind für Sonntag, den 31. Mai, keine Einschränkungen des Stromverbrauchs geplant. Dies teilte die Pressestelle von Ukrenerho am Samstag, dem 30. Mai, mit.

„Morgen, am Sonntag, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Stromverbrauchs geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen fordert die Bürger auf, die Nutzung leistungsstarker Elektrogeräte in den Abendstunden – von 18:00 bis 22:00 Uhr – einzuschränken. Zur Erinnerung: Die Regierung hat beschlossen, im Rahmen der Stabilitätspläne eine Ausschreibung für den Bau von mehr als 1,3 GW neuer Erzeugungskapazitäten durchzuführen. Russische Streitkräfte haben die Energieinfrastruktur in fünf Regionen angegriffen