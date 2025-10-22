Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In verschiedenen Teilen der vorübergehend besetzten Krim wurden Notstromausfälle verzeichnet.

Dies wird von Krym.Realii berichtet.

Nach Angaben von Krymenergo fiel um 9:26 Uhr Ortszeit der Strom in drei Siedlungen des Bezirks Dschankoj aus – Prostoroye, Antonowka, Stepanovka.

Später, um 11:20 Uhr, wurde ein teilweiser Stromausfall in Simferopol gemeldet – in den Straßen Vorovsky, Gasprinsky, Kyjiwskaya, Turgenev, Frunze, Bitakskaya.

Um 11:38 Uhr meldete Krymenergo partielle Stromausfälle in Gaspra, Kurpaty, Oreanda und Livadia bei Jalta.

Der Pressedienst des Unternehmens machte keine Angaben zu den Ursachen der Unfälle, versprach aber, die Stromversorgung in jedem Fall innerhalb von drei Stunden wiederherzustellen.

Um es kurz zu machen:

Die russischen Besatzungsbeamten des sogenannten „Staatlichen Komitees für Wasserwirtschaft und Landgewinnung auf der Krim“ haben tatsächlich ein ernsthaftes Problem mit der Wasserversorgung im Osten der Krim erkannt.