Fast alle kritischen Infrastrukturen in der Region Dnipropetrowsk sind wieder mit Strom versorgt worden - Yasno

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Dnipro ist die Stromversorgung der kritischen Infrastrukturen überall wiederhergestellt, außer in der Stadt Pawlohrad.

Dies gab der CEO von Yasno, Serhii Kowalenko, bekannt.

„Alle kritischen Infrastrukturen sind mit Strom versorgt worden, mit Ausnahme der Stadt Pawlohrad, wo es einen ständigen Alarm gibt. Außerdem haben +100 Tausend Kunden Strom. Die Dynamik ist erfreulich“, sagte er.

Zuvor waren Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und andere kritische Infrastrukturen in Dnipro und der Region ohne Strom.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 8. Januar hat der Feind einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur der Ukraine gestartet. Infolgedessen waren die Regionen Dnipro und Saporischschja fast vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten.

Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde die Stromversorgung in Saporischschja wiederhergestellt, und in Dnipro wird daran gearbeitet. Die notwendigen Ressourcen und Dienstleistungen wurden bereitgestellt, und der Ministerpräsident wurde vom Präsidenten angewiesen, den lokalen Behörden jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.