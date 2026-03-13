Die Kiewer S-Bahn hat ihre Fahrpreise angepasst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die erneute Erhöhung der Fahrpreise steht im Zusammenhang mit der Einführung einer speziellen Bearbeitungsgebühr.

Die Fahrpreise in der Kiewer Ringbahn sind seit dem 13. März um 5 bis 7 Hrywnja gestiegen. In den Apps von Ukrsalisnyzja und Kiew Digital kann man jedoch weiterhin Fahrkarten für 15 Hrywnja kaufen. Dies wurde auf der Facebook-Seite der Ringbahn bekannt gegeben.

„Ab heute ist der Fahrpreis in der Ringbahn endgültig um 5 bis 7 Hrywnja gestiegen. Wenn Sie über die App bezahlen, bleibt der Preis vorerst unverändert bei 15 Hrywnja. Wenn Sie das Ticket jedoch mit einer Bankkarte über den orangefarbenen Entwerter kaufen, beträgt der Preis 19 Hrywnja und 19 Kopeken“, hieß es in der Mitteilung.

An den Fahrkartenschaltern und beim Schaffner in den Wagen beträgt der Preis hingegen 22 Hrywnja.

Die Preisänderung wurde mit der Einführung einer speziellen Gebühr für die Dienstleistungen der Zahlungssysteme und die Betreuung der physischen Verkaufsstellen begründet.

Zur Erinnerung: Die Selbstkosten für eine Fahrt in der U-Bahn der Hauptstadt betragen 36,90 Hrywnja pro Fahrgast.

Ukrsalisnyzja kündigte „dynamische Preise“ für Fahrkarten im Premium-Segment an