Russland hat mit einer Drohne einen Lokomotivzug in der Region Charkiw angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Eine russische Drohne hat eine Lokomotive in der Region Charkiw getroffen; bei dem Angriff wurde ein Bahnmitarbeiter verletzt.

Dies berichtet der Pressedienst der Ukrsalisnyzja

Dem Verletzten wird die notwendige Hilfe geleistet, heißt es in der Mitteilung. Ein Rettungswagen und Einheiten des Katastrophenschutzes wurden zum Ort des Geschehens gerufen.

Der Zugverkehr in der Region Charkiw verläuft mit minimalen Verspätungen.

Bei der „Ukrsalisnyzja“ erklärte man, dass die Überwachungsteams die Sicherheitslage in der Region verstärkt beobachten.