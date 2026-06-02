Wo kann man heute Dollar und Euro am günstigsten kaufen: Aktuelle Wechselkurse der Banken vom 2. Juni

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie haben die Banken heute ihre Wechselkurse angepasst? Am Morgen des 2. Juni haben die ukrainischen Banken ihre Wechselkurse aktualisiert. Während sich der Dollar weitgehend auf dem gestrigen Niveau hält, hat sich der Euro-Kurs bei einer Reihe von Finanzinstituten verändert.

Wie viel heute in Wechselstuben und beliebten Banken für die Währungen verlangt wird – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.