Russland hat einen massiven Angriff vorbereitet – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die ukrainischen Luftabwehrkräfte befinden sich in voller Einsatzbereitschaft, betonte der Präsident.

Russland könnte einen massiven Angriff auf die Ukraine starten; die Luftabwehrkräfte sind so gut vorbereitet, wie es mit den vorhandenen Luftabwehrsystemen möglich ist. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Montag, dem 1. Juni.

„Die Warnung der Geheimdienste bezüglich russischer Angriffe bleibt bestehen. Ein massiver Angriff ist möglich, sie (die Russen – Anm. d. Red.) haben ihn vorbereitet, unsere Luftverteidigungskräfte sind rund um die Uhr so gut vorbereitet, wie es mit den vorhandenen Lieferungen möglich ist“, sagte der Staatschef.

Selenskyj forderte die Bürger zudem auf, die Sicherheitsvorschriften während Luftangriffswarnungen nicht zu missachten und sich unbedingt in Schutzräume zu begeben.

„Achten Sie auf Luftangriffswarnungen. Nutzen Sie unbedingt Schutzräume“, betonte der Präsident.

Zur Erinnerung: Vor dem Hintergrund der jüngsten massiven Angriffe Russlands warnen die Behörden regelmäßig vor den Risiken neuer kombinierter Angriffe unter Einsatz von Raketen und Drohnen. Statt Panik – Witze. Die Ukraine in Erwartung eines Angriffs