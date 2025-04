Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation warnt vor einer neuen Welle von Kreml-Propaganda. Das Hauptziel ist es, die Friedensgespräche zu diskreditieren und Desinformationen über die „fehlende Unabhängigkeit“ der Ukraine zu verbreiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation.

Das CPD berichtet, dass der Kreml in naher Zukunft seine Propagandabemühungen erneut verstärken wird, um insbesondere die Verhandlungen über einen vollständigen Waffenstillstand zu diskreditieren.

Die Hauptrichtung der Propaganda wird darin bestehen, die These von der angeblichen „Nichtverhandelbarkeit“ der Ukraine zu verbreiten, die darauf abzielt, Zweifel an der Fähigkeit der Ukraine zu Friedensverhandlungen zu säen.

Gleichzeitig wird erwartet, dass die Desinformationskampagnen über die „fehlende Unabhängigkeit“ der Ukraine zunehmen werden, da die europäischen Staaten angeblich versuchen, den Krieg mit Russland fortzusetzen und die Ukraine durch die Unterbrechung der Verhandlungen zum Weiterkämpfen zu zwingen.

Die Kreml-Propagandisten werden dem Jahrestag der Tragödie von Odessa und den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges in Russland besondere Aufmerksamkeit schenken.

Die CPA schreibt, dass auch eine Intensivierung der Informationsangriffe auf Polen am Vorabend der Präsidentschaftswahlen am 18. Mai vorhergesagt wird, sowie Versuche, die Situation in Moldawien zu destabilisieren, um die politische Lage im Land zu spalten.

Kreml fälscht