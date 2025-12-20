Die Luftverteidigung hat in der Nacht zum Samstag Dutzende von "Schaheds" abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An 15 Orten wurden Treffer durch russische ballistische Raketen und 20 Angriffsdrohnen registriert.

Russische Angreifer haben in der Nacht zum Samstag drei ballistische Raketen und 51 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von der Luftabwehr abgefangen, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 20. Dezember mit.

Sie gab an, dass der Feind mit Iskander-M ballistischen Raketen von der vorübergehend besetzten Krim aus angegriffen hat. Und von den russischen Siedlungen Orjol, Kursk, Millierowo, Primorsko-Achtarsk, Schatalowo wurden Drohnen geschickt, von denen etwa 30 „Schaheds“ angriffen.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten der funkelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Bis 09:00 Uhr hatte die Luftabwehr 31 feindliche Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt. Es wurden Treffer von ballistischen Raketen und 20 Angriffsdrohnen an 15 Orten verzeichnet.

Wir erinnern daran, dass Russland am Abend des 19. Dezember einen Raketenangriff auf eine Hafeninfrastrukturanlage in der Region Odessa durchgeführt hat. Acht Menschen starben, 27 weitere wurden verletzt.

Auch wurden die Folgen des nächtlichen Angriffs von „Schahed“ auf die Region Mykolajiw bekannt