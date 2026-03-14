Die Russen haben innerhalb eines Tages 9 Menschen in der Region Dnipropetrowsk verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Feind griff die Region Dnipropetrowsk an: 9 Verletzte, beschädigte Gebäude, Betriebe und Fahrzeuge.

Infolge der feindlichen Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk wurden am Samstag 9 Menschen verletzt.

Quelle: Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Details: Die Russen haben drei Bezirke der Region fast 40 Mal mit Drohnen, Artillerie und Luftangriffen angegriffen. 9 Menschen wurden verletzt.

Im Bezirk Nikopol wurden das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Mirivka, Marhanezk, Pokrowsk und Chervonohryhorivka getroffen. Beschädigt wurden Unternehmen, ein Krankenhaus, ein Gymnasium, ein Verwaltungsgebäude, Geschäfte, eine Poststelle, mehr als 10 Mehrfamilien- und Privathäuser, Solaranlagen sowie Fahrzeuge.

Sieben Menschen wurden verletzt. Ein 34-jähriger Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Bezirk Synelnykove wurden insbesondere die Gemeinden Synelnykove, Raiwka, Mezhivka und Pokrowka getroffen. Es kam zu Bränden. Häuser und Autos wurden zerstört. Zwei Menschen wurden verletzt.

Im Bezirk Krywyj Rih griffen die Russen die Gemeinde Hrushevka an. Auch in Krywyj Rih war es laut. Die Folgen werden derzeit ermittelt.