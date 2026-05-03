Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine: Aus Weißrussland ist ein Ballon eingedrungen, der das Signal für russische Drohnen verstärkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 2. Mai registrierten Grenzschutzbeamte das Eindringen eines Relais-Luftballons aus Weißrussland, der russischen Zielen hilft.

Die Grenzschutzbeamten teilten mit, dass am Abend des 2. Mai ein Ballon, der als Relaisstation dient und russischen Luftzielen hilft, aus dem Gebiet von Belarus nach Ukraine eingedrungen sei.

Quelle: : Andrij Demtschenko, Sprecher des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, im Rahmen einer Fernsehsendung

Details: : Auf die Frage nach „spezifischen Aktivitäten“ seitens Weißrusslands, von denen Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vortag gesprochen hatte, antwortete Demtschenko, dass die Grenzschutzbeamten mit Provokationen und Destabilisierungsversuchen rechnen, ohne jedoch näher darauf einzugehen, worum es sich dabei handelt.

Außerdem sprach er über den Heißluftballon, über den am Abend des 2. Mai in den sozialen Netzwerken berichtet wurde.

Zitat von Demtschenko: : „Die Bedrohung seitens Weißrusslands verschwindet nie … Ich kann derzeit nicht alles offenlegen, aber wir können davon ausgehen oder uns darauf vorbereiten, dass es Versuche geben wird, die Lage an unserer Grenze zu destabilisieren; wir schließen Provokationen nicht aus.

Gestern (2. Mai – Anm. d. Red.) Abend wurde zudem ein Flugobjekt aus Richtung Weißrussland gesichtet, das später als Heißluftballon identifiziert wurde. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Repeater, der dazu dient, das Signal für die Luftwaffenmittel zu verstärken, die Russland bei den Beschüssen gegen die Ukraine einsetzt“, teilte Demtschenko mit.