Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat eine wichtige Fabrik in der Russischen Föderation getroffen – Selenskyj bestätigte die Einstellung der Produktion im Gebiet Perm.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach dem Sicherheitsdienst der Ukraine seinen Dank für die Zerstörung eines wichtigen russischen Militärbetriebs im Perm-Gebiet der Russischen Föderation aus.

Quelle: : Selenskyj auf Facebook

Details: : Der Präsident betonte, dass die Entfernung zum Ziel 1700 Kilometer von der Ukraine beträgt.

Selenskyj im direkten Zitat: : „Metafrax Chemicals“ ist ein wichtiger Teil der russischen Chemieindustrie. Die Produkte des Unternehmens versorgen Dutzende anderer russischer Rüstungsbetriebe.

Dazu gehören Luftfahrttechnik und Drohnen, Raketentriebwerke sowie Sprengstoffe. Der Produktionsprozess im Unternehmen ist nun eingestellt. Unsere weitreichende Sanktion ist von großer Bedeutung.“

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Zur Erinnerung: :